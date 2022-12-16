В Таиланде срочно ищут горничных, чтобы принять туристов

В Таиланде срочно ищут горничных, чтобы принять больше туристов, сообщает портал Turdom со ссылкой на зарубежные СМИ. Отмечается, что после вспышки коронавирусной инфекции занятость в гостиничном секторе сократилась до 70%. Пхукет предлагает более 17 тысяч рабочих мест для обслуживания иностранных туристов, в том числе персонал отелей, СПА-массажистов, персонал предприятий торговли и общественного питания.

Власти Таиланда уверены, что в следующем году они смогут восстановить поток прибывающих туристов до 25 миллионов, но это может произойти, если ограничения COVID будут сняты и в Китае. Как отмечают туроператоры, из-за нехватки персонала на Пхукете они не смогли открыть около 10% объектов размещения до начала сезона. Отельеры решают проблему нехватки двумя способами: они обещают сотрудникам более высокую заработную плату или нанимают молодых стажеров.