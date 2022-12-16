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2 часа назад

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Lenta.ruиещё 9

В аэропортах Москвы, в пятницу, 16 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 56 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылеты еще 11 отменены. В Шереметьево задержаны 10 самолетов, отправление 11 отменено.

Тем временем в Домодедово задержаны 17 рейсов, вылет четырех отменен. При этом данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов — снегопад.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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