Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы, в пятницу, 16 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 56 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылеты еще 11 отменены. В Шереметьево задержаны 10 самолетов, отправление 11 отменено.