Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет

Росавиация объяснила задержки рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет . Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что авиакомпания планировала направить самолеты через воздушное пространство Сирии, «потенциально опасный [регион] для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов».