Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет

Росавиация объяснила задержки рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что авиакомпания планировала направить самолеты через воздушное пространство Сирии, «потенциально опасный [регион] для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов».
В настоящее время ведомство проводит «процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами».