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36 минут назад

Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет

Lenta.ru

Росавиация объяснила задержки рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет. Об этом сообщает РБК.

Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что авиакомпания планировала направить самолеты через воздушное пространство Сирии, «потенциально опасный [регион] для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов».

В настоящее время ведомство проводит «процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами».

Новости путешествий,Росавиация,
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