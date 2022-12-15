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55 минут назад

Туроператоры перечислили самые популярные направления для отдыха россиян на Новый год

Inc-News

Туроператоры перечислили самые популярные направления для отдыха россиян на Новый год. В общей сложности на туркомпании отправят в новогодние туры более 600 тыс. россиян. Это на 15% больше, чем годом ранее.

Названы популярные направления для отдыха россиян на Новый год
Фото: Inc-NewsInc-News

Россия стала самой популярной страной для отдыха россиян в новогодние каникулы. По родной стране намерены отправиться в новогодние туры 350 тыс. клиентов туроператоров - чаще всего они выбирают Краснодарский край, Москву и Петербург, где турпоток вырастет по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сразу на 35%.

Стремительный рост турпотока специалисты отмечают тем, что в прошлые зимние каникулы в России еще действовали ковидные ограничения. В какой-то степени они ограничивали турпоток. Кроме Кубани и двух столиц россияне также выбирают на Новый год и Рождество отдых в Кавминводах. Особой популярностью, конечно же, пользуются и горнолыжные курорты.Новогодний турпоток за рубеж тоже демонстрирует рост.

По предварительным оценкам за границу на праздники улетят до 300 тыс. организованных туристов. Лидеры направления - ОАЭ и Египет. В пятерку самых популярных стран для зарубежного отдыха на Новый год также попали Турция, Таиланд и Индия (в первую очередь штат Гоа). Однако активно продаются туры также на Мальдивы, Шри-Ланку, Кубу, Сейшелы и в Катар.Что касается ценового вопроса, то самый бюджетный отдых - в России. Здесь стоимость путешествий стартует от 60 тыс. рублей на двоих (включая транспорт). Напротив, самые дорогие туры - на Мальдивы и Сейшелы - от 265-300 тыс. рублей на двоих.

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