Названы популярные направления для отдыха россиян на Новый год

Туроператоры перечислили самые популярные направления для отдыха россиян на Новый год. В общей сложности на туркомпании отправят в новогодние туры более 600 тыс. россиян. Это на 15% больше, чем годом ранее.

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Россия стала самой популярной страной для отдыха россиян в новогодние каникулы. По родной стране намерены отправиться в новогодние туры 350 тыс. клиентов туроператоров - чаще всего они выбирают Краснодарский край, Москву и Петербург, где турпоток вырастет по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сразу на 35%.

Стремительный рост турпотока специалисты отмечают тем, что в прошлые зимние каникулы в России еще действовали ковидные ограничения. В какой-то степени они ограничивали турпоток. Кроме Кубани и двух столиц россияне также выбирают на Новый год и Рождество отдых в Кавминводах. Особой популярностью, конечно же, пользуются и горнолыжные курорты.Новогодний турпоток за рубеж тоже демонстрирует рост.