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48 минут назад

В iFly планируют отправить первый рейс в Египет через Сирию уже сегодня

ТК «Звезда»иещё 3

Как утверждается, авиакомпания планирует, что первый рейс с туристами отправится в 20.00.

В iFly планируют отправить первый рейс в Египет уже сегодня
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Авиакомпания iFly рассчитывает, что получит от Федерального агентства воздушного транспорта разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

Как утверждается, авиакомпания планирует, что первый рейс с туристами отправится в 20.00, а в результате анализа маршрута удалось прийти к выводу, что полет с точки зрения пути следования будет соответствовать нормам безопасности.

«Авиакомпания рассчитывает получить необходимые со стороны Федерального агентства воздушного транспорта разрешения в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20.00 по московскому времени», - сообщили в компании.

Напомним, что со вчерашнего дня авиакомпании пришлось отменить или перенести все свои рейсы в Египет. Трудности появились из-за того, что Иордания ограничила для российских авиаперевозчиков пролет в своем воздушном пространстве.

Позже компания начала прорабатывать другие маршруты. В Росавиации накануне заявили, что проводят согласование пути, потому что авиаперевозчик планировал лететь над Сирией, но не передал нужные данные. Впоследствии компания ответила, что не получала запрос с такими требованиями. В сообщении ведомства впоследствии было указано, что специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска и подготовили отчет.

Новости путешествий,Росавиация,
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