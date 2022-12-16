Какая вакцинация нужна, если вы путешествуете с питомцем

"Еще одна тема для спекуляций - якобы имеющая место невозможность вывезти домашнего питомца за границу, если он привит от бешенства не иностранной вакциной. Таких требований нет. Необходимо правильно трактовать международные правила перевозки животных, которые основаны на согласованных между странами ветеринарных сертификатах. Ни в одном сертификате не указано, что животное должно быть вакцинировано от бешенства определенной вакциной", - отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении.