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8 минут назад

Домашних животных можно вывозить из России с любой вакциной от бешенства

ТАССиещё 1

Домашнее животное необязательно прививать от бешенства иностранной вакциной для выезда за границу. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Какая вакцинация нужна, если вы путешествуете с питомцем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Еще одна тема для спекуляций - якобы имеющая место невозможность вывезти домашнего питомца за границу, если он привит от бешенства не иностранной вакциной. Таких требований нет. Необходимо правильно трактовать международные правила перевозки животных, которые основаны на согласованных между странами ветеринарных сертификатах. Ни в одном сертификате не указано, что животное должно быть вакцинировано от бешенства определенной вакциной", - отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении.

Он напомнил, что единственной международной нормой является наличие иммунитета, животное не должно быть потенциальным переносчиком бешенства.

"Все зарегистрированные в России вакцины, отечественные и иностранные, вызывают одинаковый иммунный ответ, и выбор производителя препарата не имеет значения. Если ветеринарный врач склоняет вас к вакцинации иностранным препаратом, это может указывать на то, что он лоббирует интересы зарубежной компании-производителя", - сказал он.

В ведомстве добавили, что Россельхознадзор в настоящее время не зафиксировал ни одного случая запрета на ввоз из России животных-компаньонов, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства.

Новости путешествий,Сергей Данкверт,Россельхознадзор,
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