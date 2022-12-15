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59 минут назад

Пассажира самолета выгнали с рейса из-за одного нецензурного слова

Lenta.ru

Американец вместе с тестем собирался вылететь из Мичигана во Флориду на рейсе авиакомпании Allegiant Airlines, однако был снят с самолета из-за одного нецензурного слова. Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажира самолета выгнали с рейса из-за одного нецензурного слова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Джейсона Бауэра (Jayson Bauer), члены экипажа выгнали его за то, что он произнес на борту слово «пенис». При этом сами бортпроводники отметили, что пассажир также кого-то оскорблял. «Я не имел в виду ничего оскорбительного. Я сказал про пенис в разговоре как про часть мужского тела. Но в аэропорту Флинт Бишоп нас буквально выкинули из самолета за это», –– поделился он.

По информации Fox News, пассажирам не сообщили причины удаления из самолета, пока те не покинули борт. В Allegiant Airlines отметили, что Бауэр вел себя агрессивно, что угрожало безопастности других пассажиров. Из-за произошедшего мужчины не попали во Флориду и не смогли помочь родственникам с переездом. Вместе с Бауэром и его тестем с рейса сняли одного пьяного пассажира и мужчину, которого стошнило в самолете.

Ранее в январе в США трех пьяных пассажирок не пустили на борт самолета после того, как они напали на сотрудника охраны аэропорта. Туристки должны были вылететь в город Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), однако рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался. Тогда женщины отправились в бар в зоне вылета, где за четыре часа употребили в общей сложности девять видов алкогольных напитков.

Новости путешествий,Delta Air Lines,
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