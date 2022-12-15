Уральская авиакомпания начала полеты в Египет

Авиакомпания Red Wings открыла пассажирские перевозки на курорты Египта. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, 15 декабря перевозчик выполнил первый рейс в Хургаду.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Лайнер Boeing 777-200 поднялся в небо с полным салоном пассажиров. С 20 декабря Red Wings начнет полеты в Шарм-Эль-Шейх на аналогичном воздушном судне. Рейсы будут осуществляться раз в 10/11 дней в каждом направлении. Кольцово является штаб-квартирой Red Wings.

Египет пользуется большой популярностью среди уральских туристов. В 2022 году на курорты этой африканской страны из Кольцово вылетело уже более 80 тыс. пассажиров.