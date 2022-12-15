На курорте «Архыз» отпразднуют начало горнолыжного сезона

«В этом году впервые в своей истории „Архыз“ открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% обеспечены системами снегогенерации. С момента тестового запуска курорт посетили уже больше 5000 гостей, и мы получили от них только хорошие отзывы. Многие просто не верили, что все трассы, доступные для катания, были созданы искусственно. Поэтому, несмотря на плюсовую погоду, готовимся официально открыть сезон на курорте в предстоящие выходные и приглашаем всех присоединиться», — рассказал заместитель гендиректора АО «Кавказ.РФ» Николай Гончаров.