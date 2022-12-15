На курорте «Архыз» отпразднуют начало горнолыжного сезона

На курорте «Архыз» в Кабардино-Балкарии в эту субботу, 17 декабря дадут официальный старт горнолыжному сезону 2022/2023. Для гостей подготовлена праздничная программа: массовые заезды, бесплатные мастер-классы для лыжников, дискотека и кукольный театр.
«В этом году впервые в своей истории „Архыз“ открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% обеспечены системами снегогенерации. С момента тестового запуска курорт посетили уже больше 5000 гостей, и мы получили от них только хорошие отзывы. Многие просто не верили, что все трассы, доступные для катания, были созданы искусственно. Поэтому, несмотря на плюсовую погоду, готовимся официально открыть сезон на курорте в предстоящие выходные и приглашаем всех присоединиться», — рассказал заместитель гендиректора АО «Кавказ.РФ» Николай Гончаров.
Его слова приводит пресс-служба компании.
Праздник начнется в 11:00 на главной площади курортного поселка Романтик, организаторы подготовили спектакль с театральными куклами. В 12:30 на северном склоне стартует массовый заезд лыжников и сноубордистов, в котором могут принять участие все желающие старше 18 лет. В 13:30 инструкторы курорта проведут обучающий мастер-класс по катанию на горных лыжах. Кроме того, в течение дня в сервис-центре будут проходить театральные мастер-классы, на которых артисты проведут тренинг на развитие творческих навыков и воображения, расскажут о разных системах театральных кукол и научат ими управлять.
«Завершится спортивно-развлекательная программа награждением участников заезда и ди-джейским сетом», — отметили в пресс-службе Кавказ.РФ.
В этом году горнолыжные трассы курорта начали открываться в тестовом режиме 10 декабря. Годом ранее сезон катания на «Архызе» начался 4 декабря и продлился до 17 апреля.