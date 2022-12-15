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14 минут назад

Российским путешественникам раскрыли успешные способы транзита через Финляндию

Lenta.ru

Туристы из России поделились историями успешных транзитных путешествий через Финляндию с пересадкой в другой стране Шенгенской зоны, несмотря на действующий запрет финских властей на транзит через Шенген. Свои способы они раскрыли в туристических чатах, на которые обратил внимание портал TourDom.

Раскрыты успешные способы транзита через Финляндию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из путешественников рассказал, что въехал на автомобиле в Финляндию, направляясь в Сербию через Стокгольм. Сотрудники погранслужбы заметили в билетах пересадку в Шенгене, однако турист объяснил, что прямых рейсов не было, а стыковка будет длиться лишь два часа.

«Никто даже не стал досматривать машину. Возможно, мне повезло со сменой», –– поделился он опытом.

Еще один турист въехал в Финляндию по обычной туристической визе для транзита в США со стыковкой в Стокгольме. «Меня вокруг все убеждали, что транзитный рейс в третью страну через аэропорт, находящийся в Шенгенской зоне, невозможен», –– заметил путешественник.

Однако несмотря на подобный успешный опыт, российские туристы все еще скептически относятся к экспериментам с поездками в Финляндию. Они опасаются, что попавшиеся им пограничники могут оказаться не такими сговорчивыми. Большинство россиян все еще летают из Финляндии в Турцию, а уже оттуда в нужном направлении Шенгена.

Власти Финляндии ограничили российским туристам въезд в страну и транзит через нее в государства шенгенской зоны «с упором на поддержку соседей по ЕС — тех, что уже закрыли сухопутные границы и перестали выдавать визы россиянам». Исходя из этого, транзит в третьи страны, находящиеся за пределами шенгенской зоны, по-прежнему возможен.

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