Перечислены самые популярные новогодние направления

«Туристы все еще могут успеть запланировать и купить новогоднее путешествие, хотя, конечно, зарубежье значительно выросло в цене, прежде всего, из-за сложностей с логистикой. В основном, россияне едут в Египет, ОАЭ, Турцию, которая тоже позиционирует себя как зимнее направление — там можно и в бассейне отдохнуть, и культурно провести время. Также популярны Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка», — перечислил Барзыкин.