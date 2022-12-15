Сколько россиян планируют отправиться в новогодние путешествия

Около 630 тыс. российских организованных туристов отправятся в путешествие на новогодние праздники, из них свыше 350 тыс. человек по России и около 275-290 тыс. за рубеж. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В этом году туроператоры отправят в новогодние туры на 10-15% больше туристов, чем в прошлом - около 630 тыс. На новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчетам, отправятся свыше 350 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2021 году. Новогодний турпоток за рубеж у туроператоров в этом году тоже в целом по рынку выше, чем в прошлом, - на 10-15%. По предварительным оценкам, отдыхать в зарубежные страны в праздничную декаду отправятся около 275-290 тыс. организованных туристов", - говорится в сообщении.
По данным туроператоров, Россия является самым востребованным новогодним направлением в этом году. Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются ОАЭ, Египет, Турция, Таиланд и Индия. В топ-10 также входят Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы и Катар.
Минимальная стоимость новогоднего тура на двоих в Стамбул с вылетом из Москвы составляет 120 тыс. руб., в Египет - 145 тыс. руб., в ОАЭ - 148 тыс. руб., в Анталью - 190 тыс. руб., в Катар - 200 тыс. руб., на Шри-Ланку - 210 тыс. руб., в Таиланд - 232 тыс. руб., на Кубу - 233 тыс. руб., в Гоа - 242 тыс. руб., на Мальдивы - 425 тыс. руб., на Сейшелы - 480 тыс. руб., сказали в АТОР.