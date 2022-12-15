Сколько россиян планируют отправиться в новогодние путешествия

"В этом году туроператоры отправят в новогодние туры на 10-15% больше туристов, чем в прошлом - около 630 тыс. На новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчетам, отправятся свыше 350 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2021 году. Новогодний турпоток за рубеж у туроператоров в этом году тоже в целом по рынку выше, чем в прошлом, - на 10-15%. По предварительным оценкам, отдыхать в зарубежные страны в праздничную декаду отправятся около 275-290 тыс. организованных туристов", - говорится в сообщении.