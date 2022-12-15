Туристка, недовольная «разваливающимся» трансфером в Турции, проиграла суд

В конце ноября прошло судебное заседание по иску туристки, недовольной трансфером из отеля в Турции до аэропорта. Об этой истории рассказал Александр Байбородин, руководитель юридической компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"», представлявшей интересы турагента. Поводом для разбирательства послужил старый автомобиль.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По мнению истца, трансфер оказался недостаточно хорош: багаж пришлось брать в салон автомобиля, так как другого места для его размещения не было. Поэтому часть вещей держали в руках, «а также в проходе и между креслами, что было крайне неудобно и проблематично, но главное – небезопасно. В случае угрозы вещи мешали выходу из салона». Кроме того, микроавтобус якобы глох несколько раз по пути в аэропорт, а стекла, в особенности лобовое, запотевали. Это навело пассажиров на мысли о технической неисправности авто.

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Девушка рассказала, что она, ее муж и другие туристы обращались к сопровождающему гиду и просили предоставить другую машину, но в этой услуге им отказали. Далее цитируем: «Истцу пришлось использовать услугу трансфера в данном транспортном средстве, которое доставляло ей как физическое неудобство, так и моральное».

По возвращении домой героиня новости решила обратиться в суд и потребовала с туроператора 35 тыс. руб. в счет уменьшения цены оказанных услуг, которые она сочла ненадлежащими, 50 тыс. руб. за моральный вред и штраф 50% от присужденной суммы. Сам тур в пятизвездочный отель стоил около 160 тыс. руб. за двоих взрослых и одного ребенка.

Суд отказал в удовлетворении требований туристки. По сути, услуга оказана: транспорт был, пусть и не последней модели, до аэропорта туристов доставили в целости и сохранности.