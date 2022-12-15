Российские авиакомпании попросили разрешить полеты над Сирией

Несколько авиакомпаний обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, в том числе близкие к Минтрансу.

По данным издания, с соответствующей просьбой обратились авиаперевозчики, летающие в Египет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией, уточняет «Ъ».

В частности, со сложностями столкнулись NordWind, «Икар» и iFly. Они попросили Росавиацию предоставить доступ к воздушной трассе над Сирией протяженностью менее чем в 300 километров.