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2 часа назад

Российские авиакомпании попросили разрешить полеты над Сирией

Lenta.ruиещё 2

Несколько авиакомпаний обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, в том числе близкие к Минтрансу.

Российские авиакомпании попросили разрешить полеты над Сирией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, с соответствующей просьбой обратились авиаперевозчики, летающие в Египет. Проблемы с построением маршрутов возникли после того, как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией, уточняет «Ъ».

В частности, со сложностями столкнулись NordWind, «Икар» и iFly. Они попросили Росавиацию предоставить доступ к воздушной трассе над Сирией протяженностью менее чем в 300 километров.

В ноябре власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны российским самолетам с двойной регистрацией. При этом на российских туристах, желающих отдохнуть в Турции, новые меры не сказались. Эксперты уточнили, что россияне летают в Турцию либо на самолетах турецких авиакомпаний, либо на лайнерах с российской регистрацией.

Новости путешествий,Коммерсант,Минтранс РФ,Росавиация,
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