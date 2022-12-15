Выяснилось, куда полетят россияне на новогодние праздники

Наиболее популярные у российских туристов направления в декабре и на новогодние каникулы назвал сервис онлайн-бронирований Туту.

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Как выяснили эксперты, абсолютное большинство самостоятельных туристов путешествует в этом сезоне по России. Так, 82% перелетов будут внутри России. Самое популярное направление по стране - Сочи. Чаще всего на черноморский курорт зимой отправляются из Москвы.

Кроме столицы, спросом пользуются билеты в Санкт-Петербург

Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Самару и Уфу. Средний чек на праздники - 13 107 рублей в обе стороны.

Среди заграничных направлений в топе оказались Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Белоруссия и Казахстан.

Еще 5 % туристов посетят заграничные курорты и отправятся в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Сербию, Германию, Италию и Египет.