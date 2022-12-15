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22 минуты назад

Подсчитаны потери европейских стран от отсутствия туристов из России

Lenta.ru

Потери от отсутствия российских туристов в разных европейских странах составят до одного миллиарда евро. Кроме того, пострадают и смежные с туристическими отрасли, ведь путешественники из России входили в тройку тех, кто чаще всего совершал покупки. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Названы потери европейских стран от отсутствия туристов из РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Все страны, где основным контингентом были именно гости из России, конечно, понесли потери. Достаточно сказать, что благополучная Турция, куда россияне ездили чаще всего, потеряла почти половину. Также удар пришелся на Средиземноморские страны — они потеряли по миллиарду евро, это Испания, Италия, Греция, а также Франция, Германия», — перечислил Барзыкин.

Более 300 миллионов евро, по его словам, потеряла Финляндия. Особенно это коснулось приграничных районов, которые во многом жили именно за счет туристов.

Число туристов, по словам Барзыкина, уменьшилось не только из-за ограничений на въезд для россиян, но и ввиду сложностей с платежными системами, логистикой. Тем не менее, в новогодние праздники многие путешественники все равно поедут в Турцию, Таиланд, Латинскую Америку.

«Порядка 20 процентов от выездного туризма перераспределилось на внутренний. Так что нет худа без добра, на нашем туристическом рынке произошли позитивные изменения», — заключил эксперт.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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