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17 минут назад

В Турции введут налог на проживание в отелях с 2023 года

Парламентская газета

В Турции с 1 января 2023 года начнут взимать налог на проживание в отелях и других объектах размещения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

В Турции введут налог на проживание в отелях с 2023 года
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Налоговая ставка составит 2 процента от стоимости размещения. Помимо отелей, сбор рапространится на мотели, апартаменты, пансионаты, гостевые дома и кемпинги. Проведение мероприятий в отелях, например, свабед или конференций, не будет облагаться налогом, если гости не остаются на ночь.

Закон должен был вступить в силу в апреле 2020 года, но из-за пандемии и протестов отельеров сроки сдвинули. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что перенос налога станет одной из мер поддержки туристической отрасли.

Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,
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