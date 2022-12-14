В Турции введут налог на проживание в отелях с 2023 года

В Турции с 1 января 2023 года начнут взимать налог на проживание в отелях и других объектах размещения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Налоговая ставка составит 2 процента от стоимости размещения. Помимо отелей, сбор рапространится на мотели, апартаменты, пансионаты, гостевые дома и кемпинги. Проведение мероприятий в отелях, например, свабед или конференций, не будет облагаться налогом, если гости не остаются на ночь.
Закон должен был вступить в силу в апреле 2020 года, но из-за пандемии и протестов отельеров сроки сдвинули. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что перенос налога станет одной из мер поддержки туристической отрасли.