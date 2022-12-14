Поступок пассажира самолета вызвал массовый гнев у попутчиков

Пассажир рейса, следовавшего с восточного на западное побережье США, вызвал массовый гнев у попутчиков одним «невнимательным» поступком. Своей историей мужчина поделился на форуме Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор рассказал, что около восьми утра включил лампу для чтения, чтобы закончить работы с документами. По словам американца, задача должна была быть выполнена к моменту приземления, поэтому возможности ее отложить не было. При этом основное освещение салона во время ночного полета было выключено.

Поступок пассажира самолета вызвал злость и негодование проснувшихся от света попутчиков.

«А пара, сидевшая рядом со мной, была крайне раздражена, жалуясь на другом языке (на котором, кстати, я тоже говорю) друг другу на то, какой я невнимательный невежа», –– написал автор публикации.

Мужчина отметил, что в путешествия всегда берет с собой наушники с шумоподавлением и маску для глаз, поскольку другие пассажиры не обязаны учитывать его предпочтения во время полета.

«С другой стороны, я был одним из немногих людей в полете, кто пользовался светом, а лампы для чтения на этом конкретном самолете действительно очень яркие и их нельзя приглушить», –– объяснил путешественник.

В комментариях пользователи поддержали мужчину, отметив, что лампы для чтения существуют в самолетах именно для таких ситуаций. По мнению юзеров, проблему недовольных пассажиров можно было легко решить при помощи беруш и маски для глаз. Один из пользователей понадеялся, что автор публикации ответил попутчикам на их родном языке.