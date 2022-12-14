Туристы получат больше новогодних рейсов в Сочи

AZUR air анонсировала несколько новогодних рейсов в Сочи из Москвы, Екатеринбурга и Казани. Причем на некоторые даты билеты доступны только в одну сторону. Редакция TourDom.ru сравнила предложения авиакомпании и других перевозчиков.

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В частности, из Внуково запланировано три вылета на черноморский курорт: 1, 6 и 7 января. В первый день года место на дневном рейсе обойдется пассажиру в 12 500 руб., а 6-го и 7-го числа – уже от 6 тыс. руб. и 4400 руб. соответственно. При этом 1 января «Победа» и Smartavia готовы отправить туриста в Сочи за 9 тыс. руб., а «Якутия», NordStar, S7 и ряд других компаний - за 11 тыс. руб. и выше.

В свою очередь, из Екатеринбурга AZUR air поставит два рейса: 30 декабря и 2 января. Однако на момент написания материала январских билетов пока нет в системе бронирования перевозчика. В декабре добраться из Кольцово в Сочи можно будет за 15 тыс. руб. На данном маршруте присутствуют также Nordwind, предлагающий перелет 30-го числа за 8500 руб. и чуть дороже «Победа», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».