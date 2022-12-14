В канун Нового года туристы из регионов смогут улететь на отдых недорого

Редакция решила продолжить обзор вариантов недорогой перевозки на отдых в канун Нового года. Посмотрев цены на билеты из Москвы, переходим к регионам. Как оказалось, перелеты из Екатеринбурга, Казани и Сочи в Анталью, Стамбул, Дубай и Хургаду в конце декабря тоже обойдутся дешевле новогодних дат в несколько раз.

Фото: TourDom TourDom

Так, отправиться выгодно из столицы Урала в Анталью можно 19 декабря, а вернуться 25-го числа. Кресла на чартерах Southwind обойдутся в 18,5 тыс. руб. Багаж уже включен в стоимость. Перелет по этому же маршруту в новогодние даты стоит около 80 тыс. руб. Разница в цене больше чем в 4 раза.

На популярный турецкий курорт из Казани есть билеты в обе стороны за 15,3 тыс. на рейсах Southwind с отправлением 17 и 24 декабря соответственно. Багаж включен в стоимость, а полет из столицы Татарстана в Анталью продлится 4,5 часа. На Новый год цена перелета из Казани на чартерах Turkish Airlines начинается от 90 тыс. руб. Это почти в 6 раз дороже.

Больше всего недорогих билетов по популярным направлениям предлагают из Сочи, который стал временным хабом. Так, в Дубай туда и обратно на самолетах «Азимута» предлагают места за 14 тыс. руб. Вылет 19 и 27 декабря. За багаж нужно доплатить 4 тыс. На новогодние праздники цена выше – прямой перелет в обе стороны 97 тыс. руб.