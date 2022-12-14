"Аэрофлот" запустит рейсы на горнолыжный курорт Мурманской области

"Аэрофлот" запустит рейсы на главный горнолыжный курорт Мурманской области. Рейсы будут выполняться в аэропорт "Хибины", который находится примерно в 30 км от города Кировска.

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 30 декабря начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Кировск (Мурманская область). В столице самолеты будет обслуживать аэропорт "Шереметьево".

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю в аэропорт "Хибины", расположенный примерно в 30 км от Кировска - центра горнолыжного спорта в Заполярье. Этот город находится у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины. Там же находится и одноименный горнолыжный курорт. Как уточняется, полеты в Мурманскую область будут выполняться на воздушных лайнерах Airbus A320.