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22 минуты назад

Путешествующим в Европу посоветовали класть в багаж одну вещь

Мария Иглина

Эксперт по путешествиям и генеральный директор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер посоветовала путешествующим в Европу брать с собой в поездку вантуз. Подробностями она поделилась с Express.

Путешествующим в Европу посоветовали класть в багаж вантуз
Фото: РамблерРамблер

Так, Уокер рассказала, что всегда в путешествие по Европе берет с собой вантуз. Такое решение женщина объяснила тем, что она часто посещает дома и страны со старинной сантехникой и водопроводной системой, поэтому эта вещь ее неоднократно выручала.

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Кроме этого, эксперт не рекомендует выбрасывать туалетную бумагу в унитаз, если вы находитесь в Греции, поскольку она может спровоцировать засор. Дело в том, что греческие канализационные трубы обычно имеют диаметр около 50 миллиметров.

Ранее "Рамблер" писал о 8 законах, о которых стоит знать, если вы отправляетесь в Гоа.

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