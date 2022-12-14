Путешествующим в Европу посоветовали класть в багаж вантуз

Эксперт по путешествиям и генеральный директор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер посоветовала путешествующим в Европу брать с собой в поездку вантуз. Подробностями она поделилась с Express.

Фото: Рамблер Рамблер

Так, Уокер рассказала, что всегда в путешествие по Европе берет с собой вантуз. Такое решение женщина объяснила тем, что она часто посещает дома и страны со старинной сантехникой и водопроводной системой, поэтому эта вещь ее неоднократно выручала.

Кроме этого, эксперт не рекомендует выбрасывать туалетную бумагу в унитаз, если вы находитесь в Греции, поскольку она может спровоцировать засор. Дело в том, что греческие канализационные трубы обычно имеют диаметр около 50 миллиметров.