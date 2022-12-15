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2 часа назад

Названы самые популярные железнодорожные направления на Новый год

Мослентаиещё 2

Самые популярные железнодорожные направления были по России на новогодние праздники назвали аналитики «Туту.ру», сообщают РИА Новости. По данным сервиса, больше всего билетов из Москвы было оформлено в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Названы самые популярные железнодорожные направления на Новый год
Фото: МослентаМослента

«Больше железнодорожных путешествий внутри России запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится 9,2 процента спроса. Средний чек за билет в одну сторону — на уровне 3100 рублей», — говорится в сообщении.

Вторым по востребованности оказался маршрут Москва — Нижний Новгород. Средняя цена билета 1571 рубль. В тройку лидером вошло также направление Москва — Ростов-на-Дону, со средним чеком за билет в одну сторону 4605 рублей.

Популярным у жителей столицы маршрутом на новогодние каникулы также стал Симферополь. Отмечается, что год назад город Крымского полуострова находился на 34 месте среди самых востребованных железнодорожных направлений, теперь же он входит в пятерку лидеров. Билет в одну сторону обойдется путешественнику в среднем в 5859 рублей.

Ранее были определены популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники.

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