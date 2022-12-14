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31 минуту назад

Власти определят условия возврата средств туристам по договорам, заключенным до 24 февраля

Газета.Ru

Совет Федерации одобрил закон, по которому правительство России сможет самостоятельно определять условия возврата денег туристам по тем договорам, которые были заключены до 24 февраля, то есть до начала спецоперации на Украине.

Власти определят условия возврата средств туристам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Установить, что правительство России в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно», — отметили в Совфеде.

В конце ноября исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила, что российская туристическая отрасль не сможет закрыть долги до конца 2022 года перед путешественниками за несостоявшиеся в период пандемии туры, если государство не поможет отрасли.

До этого глава Российского союза туристической индустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что граждане без проблем смогут вернуть деньги за купленные путевки в Крым после того, как на Крымском мосту произошел взрыв.

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