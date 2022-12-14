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2 часа назад

Аэропорт Калининграда вернулся к штатном режиму работы

Inc-News

В течение двух предыдущих дней из-за непогоды воздушная гавань не могла вовремя обслуживать рейсы. Многие вылеты и прилеты были задержаны.

Аэропорт Калининграда вернулся к штатном режиму работы
Фото: Inc-NewsInc-News

Аэропорт "Храброво" под Калининградом вновь работает в штатном режиме. Аэрогавань принял и отправила все ранее задержанные рейсы, проинформировала пресс-секретарь предприятия Наталья Грицун.

"Хорошая погода позволила аэропорту войти в штатный режим работы еще минувшим вечером. Во вторник мы приняли все ранее задержанные рейсы, начиная с понедельника. В результате в Калининград прилетело более 30 самолетов", - цитирует ее слова агентство "Интерфакс. Туризм".

При этом в расписании на 14 декабря имеются задержки прибытия самолетов. Однако это связано с работой аэропортов в других городах России, где погода не позволяет отправлять рейсы.

Новости путешествий,Наталья Грицун,
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