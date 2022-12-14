Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

«Аэрофлот» получил право организовать больше рейсов в Таиланд и Индию

TourDom

Росавиация выдала компании «Аэрофлот» допуск на выполнение полетов из Иркутска в Бангкок и на остров Пхукет дважды в неделю в обоих направлениях. Информация содержится в приказе агентства, опубликованном накануне.

«Аэрофлот» получил право организовать больше рейсов в Таиланд и Индию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Также «Аэрофлот» сможет 2 раза в неделю летать на Пхукет из Санкт-Петербурга, а недельная частота рейсов на остров из Новосибирска и Владивостока увеличится до трех.

Кроме того, национальный перевозчик получил разрешение на полеты по маршруту Екатеринбург – Гоа трижды в неделю.

В приказе есть информация и по другим актуальным для туристов направлениям.

Авиакомпании Red Wings, например, было отказано в допуске к обслуживанию турецких направлений Нальчик – Стамбул и Москва – Измир из-за низкого объема перевозок на внутренних воздушных линиях.

Новости путешествий,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители