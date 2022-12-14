«Аэрофлот» получил право организовать больше рейсов в Таиланд и Индию

Росавиация выдала компании «Аэрофлот» допуск на выполнение полетов из Иркутска в Бангкок и на остров Пхукет дважды в неделю в обоих направлениях. Информация содержится в приказе агентства, опубликованном накануне.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Также «Аэрофлот» сможет 2 раза в неделю летать на Пхукет из Санкт-Петербурга, а недельная частота рейсов на остров из Новосибирска и Владивостока увеличится до трех.

Кроме того, национальный перевозчик получил разрешение на полеты по маршруту Екатеринбург – Гоа трижды в неделю.

В приказе есть информация и по другим актуальным для туристов направлениям.