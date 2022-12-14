Отдохнувшая на Кубе россиянка пожаловалась на уровень преступности

Путешественница поделилась своими впечатлениями об отдыхе на Кубе.
Российская туристка, читательница портала "Тонкости туризма" Светлана рассказала о том, как прошел ее отдых на Кубе.
По ее словам, стоимость тура на двоих составила 201 тысячу рублей. Светлана с супругом выбрали проживание в отеле Roc Varadero на 10 ночей, с питанием «все включено».
Путешественница сообщила, что отель находится в деревне Варадеро, где закрыта большая часть инфраструктуры. По словам Светланы, там много пустующих и заброшенных магазинов, баров, отелей и домов.
Россиянка рассказала, что местные жители живут в бедности и деградируют. Путешественница добавила, что людям не хватает продуктов и товаров первой необходимости, уточнив, что в стране высокий уровень проституции и преступности. Светлана добавила, что отдых в таком окружении не приносит никакого удовольствия.
Помимо этого, по словам россиянки, поведение большинства местных жителей довольно вызывающее. Так, например, на пляже они устраивают развратные танцы, ходят без одежды и откровенно целуются.