Отдохнувшая на Кубе россиянка пожаловалась на уровень преступности

Путешественница поделилась своими впечатлениями об отдыхе на Кубе.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Российская туристка, читательница портала "Тонкости туризма" Светлана рассказала о том, как прошел ее отдых на Кубе.

По ее словам, стоимость тура на двоих составила 201 тысячу рублей. Светлана с супругом выбрали проживание в отеле Roc Varadero на 10 ночей, с питанием «все включено».

Путешественница сообщила, что отель находится в деревне Варадеро, где закрыта большая часть инфраструктуры. По словам Светланы, там много пустующих и заброшенных магазинов, баров, отелей и домов.

Россиянка рассказала, что местные жители живут в бедности и деградируют. Путешественница добавила, что людям не хватает продуктов и товаров первой необходимости, уточнив, что в стране высокий уровень проституции и преступности. Светлана добавила, что отдых в таком окружении не приносит никакого удовольствия.