Россияне снова интересуются зимними поездками в теплые страны

В 2022 году интерес российских туристов к длительным зимним поездкам в теплые страны снова возрос — на 87 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из исследования сервиса «Яндекс Путешествия», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Аналитики сервиса выяснили, что спрос на зимовки в теплых странах вернулся на допандемийный уровень — преимущественно благодаря смягчению коронавирусных ограничений и возможностей удаленной работы у большинства туристов. Среди популярных направлений оказался Таиланд, Турция, Вьетнам, Армения и Индонезия, а также Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Россияне чаще всего выбирают такие города как Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталию и Стамбул.

«Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в четыре раза. Также значительно выросло число длительных поездок в Израиль — в 3,7 раза, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза», — уточнили в «Яндекс Путешествия».

Отмечается, что в среднем туристы «зимуют» в теплых странах около пяти недель, подготовка к поездке начинается за два месяца до вылета. В Индонезию и Таиланд обычно отправляются на пять недель, в Турцию и Армению — на четыре недели. Дольше всего путешественники находятся во Вьетнаме — в среднем до семи недель.