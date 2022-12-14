В Турции начнут взимать с туристов налог на проживание

Правительственный вестник Resmi gazete сообщает о нововведении, которое ожидает всех путешественников, решивших посетить Турцию. С первого января для туристов будет действовать налог два процента на проживание в отелях, гостиницах и других объектах, где могут разместиться путешественники.

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Примечательно, что на такой размер налогообложения никаким образом не окажут влияние тот ряд услуг, которые предоставляется отелями. Речь идет о питании, досуговых мероприятиях, пользовании бассейном и ряде других зон.

От того, чтобы платить налоги освобождаются учащиеся, которые проживают в тех местах, считающихся общежитиями, пансионатами и кемпингами. Освобождены от налога представители дипмиссий, которые аккредитованы в Турции, и те, кто представляют международные организации, имеющие дипломатический статус.

В Турции было принято решение ввести налогообложение для иностранцев еще в 2019 году. При этом его реализация была отложена из-за ковида.