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1 час назад

В Турции с января будут взимать с туристов двухпроцентный налог на проживание

FBM.ruиещё 2

Правительственный вестник Resmi gazete сообщает о нововведении, которое ожидает всех путешественников, решивших посетить Турцию. С первого января для туристов будет действовать налог два процента на проживание в отелях, гостиницах и других объектах, где могут разместиться путешественники.

В Турции начнут взимать с туристов налог на проживание
Фото: FBM.ruFBM.ru

Примечательно, что на такой размер налогообложения никаким образом не окажут влияние тот ряд услуг, которые предоставляется отелями. Речь идет о питании, досуговых мероприятиях, пользовании бассейном и ряде других зон.

От того, чтобы платить налоги освобождаются учащиеся, которые проживают в тех местах, считающихся общежитиями, пансионатами и кемпингами. Освобождены от налога представители дипмиссий, которые аккредитованы в Турции, и те, кто представляют международные организации, имеющие дипломатический статус.

В Турции было принято решение ввести налогообложение для иностранцев еще в 2019 году. При этом его реализация была отложена из-за ковида.

Мехмет Нури Эрсоя, являющийся министром культуры и туризма, указал, что по итогам 2022 года страна ожидает более пятидесяти миллионов туристов и 46 миллиардов долларов доходов от туризма.

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