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1 час назад

«Чешские авиалинии» отказали российским туристам в компенсациях за несостоявшиеся перелеты

TourDom

«Чешские авиалинии» сообщили туристам, что сертификаты, выданные до 10 марта 2021 года, более недействительны. Об этой ситуации корреспонденту TourDom.ru рассказала турагент, чьи клиенты не смогли отправиться в тур в Прагу из-за пандемии коронавируса.

«Чешские авиалинии» отказали россиянам в компенсациях за несостоявшиеся перелеты
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Туроператор вернул часть денег, а авиакомпания выписала ваучеры на перелет. Они были действительны до 29 октября и ожидаемо сгорели. Туристы пытались решить вопрос с перевозчиком, так как воспользоваться их услугами россиянам пока невозможно: Czech Airlines в РФ не летает, количество рейсов по Европе сокращено, да и в самой Чехии наших путешественников не ждут и ограничили им въезд. В авиакомпании несостоявшимся клиентам сообщили, что суд признал ее неплатежеспособной и возврата денег не будет. Те туристы, которые самостоятельно подавали иск в суд Праги, получили 4,6% от стоимости перелета.

По словам турагента, они обратились к туроператору с просьбой возместить полную стоимость тура, но он отказал. И порекомендовал обращаться в авиакомпанию.

По словам юриста сети турагентств «Розовый слон» Марии Чапиковской, в данном случае турист может самостоятельно направить туроператору претензию, если ещё не делал этого. При отсутствии результата обращаться в суд. «По постановлению № 1073 обязанность осуществления возврата лежит на туроператоре. Соответственно, при обращении в суд, вероятнее всего, средства за авиабилеты будут взысканы с туроператора. Другие варианты исхода возможны, но это редкость. Решение в любом случае принимается судом».

TourDom.ru писал о туристах, которым также не удалось улететь на отдых в Прагу.

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