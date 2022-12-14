«Чешские авиалинии» отказали россиянам в компенсациях за несостоявшиеся перелеты

«Чешские авиалинии» сообщили туристам, что сертификаты, выданные до 10 марта 2021 года, более недействительны. Об этой ситуации корреспонденту TourDom.ru рассказала турагент, чьи клиенты не смогли отправиться в тур в Прагу из-за пандемии коронавируса.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туроператор вернул часть денег, а авиакомпания выписала ваучеры на перелет. Они были действительны до 29 октября и ожидаемо сгорели. Туристы пытались решить вопрос с перевозчиком, так как воспользоваться их услугами россиянам пока невозможно: Czech Airlines в РФ не летает, количество рейсов по Европе сокращено, да и в самой Чехии наших путешественников не ждут и ограничили им въезд. В авиакомпании несостоявшимся клиентам сообщили, что суд признал ее неплатежеспособной и возврата денег не будет. Те туристы, которые самостоятельно подавали иск в суд Праги, получили 4,6% от стоимости перелета.

По словам турагента, они обратились к туроператору с просьбой возместить полную стоимость тура, но он отказал. И порекомендовал обращаться в авиакомпанию.

По словам юриста сети турагентств «Розовый слон» Марии Чапиковской, в данном случае турист может самостоятельно направить туроператору претензию, если ещё не делал этого. При отсутствии результата обращаться в суд. «По постановлению № 1073 обязанность осуществления возврата лежит на туроператоре. Соответственно, при обращении в суд, вероятнее всего, средства за авиабилеты будут взысканы с туроператора. Другие варианты исхода возможны, но это редкость. Решение в любом случае принимается судом».