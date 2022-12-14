Интерес нижегородцев к «зимовкам» в теплых странах вырос на 82%

Спрос на поездки от 3 х недель в теплые страны зимой среди нижегородцев вырос на 82% с прошлого года и достиг допандемийного уровня. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Путешествий.
Чаще всего нижегородцы выбирают для зимних поездок 2022 – 23 Турцию, Армению, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.
Путешествия бронируют в среднем за 5 недель до поездки. Продолжительность «зимовки» в Эмиратах чаще всего составляет около 5 недель, а в другие «популярные» страны — месяц.
Самые длительные поездки занимают у нижегородцев 3 месяца. На четверть года чаще всего уезжают в Испанию и Израиль.
В среднем по стране число таких поездок увеличилось на 87%. Нижний Новгород занял 8 ое место в рейтинге городов по росту интереса к зимовкам в теплых странах. Возглавили топ Санкт-Петербург и Москва с результатами +156% и 140%.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-15 наиболее востребованных городов у туристов в 2022 году.