Интерес нижегородцев к «зимовкам» в теплых странах вырос на 82%

Спрос на поездки от 3 х недель в теплые страны зимой среди нижегородцев вырос на 82% с прошлого года и достиг допандемийного уровня. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Путешествий.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Чаще всего нижегородцы выбирают для зимних поездок 2022 – 23 Турцию, Армению, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Путешествия бронируют в среднем за 5 недель до поездки. Продолжительность «зимовки» в Эмиратах чаще всего составляет около 5 недель, а в другие «популярные» страны — месяц.

Самые длительные поездки занимают у нижегородцев 3 месяца. На четверть года чаще всего уезжают в Испанию и Израиль.

В среднем по стране число таких поездок увеличилось на 87%. Нижний Новгород занял 8 ое место в рейтинге городов по росту интереса к зимовкам в теплых странах. Возглавили топ Санкт-Петербург и Москва с результатами +156% и 140%.