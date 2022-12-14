Авиабилеты на курорты распродают перед Новым годом

В предновогодние дни туристы из Москвы смогут слетать на отдых в Турцию, ОАЭ, на Мальдивы по очень привлекательным ценам, в три, а то и в шесть раз ниже, чем в праздничные даты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Всего за 15-16 тыс. руб. предлагает места на своих рейсах из Москвы в Анталью и обратно авиакомпания Turkish Airlines, если выбрать даты поездки в третьей декаде декабря, например, с 18 по 25-е. Багаж уже включен в стоимость билетов.

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«Коммунистические цены», - отметил один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Действительно, в праздничные дни цена такого перелета возрастает более чем в три раза - до 50-60 тыс. руб. А в наиболее востребованные даты, с 30 декабря по 8 января, дорога на курорт и обратно обойдется как минимум в 57 тыс.

Перевозчик летает в Анталью из Внуково. Вылетев в 3 ч ночи, уже в 7:40 туристы окажутся в Турции.

Недорого посетить Стамбул в декабре можно, воспользовавшись комбинацией прямых рейсов «ИрАэро» и «Победы». Билеты в оба конца предлагаются за 21 тыс. руб. Доплата за провоз багажа - 2 тыс. руб.

Туристам надо обратить внимание: «Ираэро» вылетает из Домодедово, а вернутся они в другой аэропорт – Внуково.

Хорошие цены на перелет в Стамбул в конце декабря предлагает «Аэрофлот» - 22 тыс. руб. за round trip. В стоимость билетов не входит перевозка чемодана, за нее придется доплатить 6 тыс. Время вылета из Москвы не очень удобное – в 21:45, туристы прибудут в Турцию ночью. Обратно пассажиров повезут в 4:40. Но несмотря на это, билеты раскупают: в наличии осталось совсем немного мест.

Отметим, если отправиться в крупнейший город Турции в январские каникулы, перелет будет стоить существенно дороже – от 50 тыс. руб. туда-обратно.

За 24 тыс. руб. можно приобрести билеты в Дубай на рейс AZUR Air. Такова, например, стоимость кресел на период с 21 по 28 декабря. Вылет из Внуково – утренний, перевозка чемодана уже включена в стоимость.

Цена интересная, учитывая, что поездка в каникулы обошлась бы как минимум в 75 тыс. руб., то есть в три раза дороже.

И наконец, в конце декабря появляется возможность недорого слетать на Мальдивы. На даты с 17-е по 31-е AZUR Air предлагает места на своих рейсах всего за 37 тыс. руб.