Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
35 минут назад

Туту.ру: Россияне на Новый год поедут в Санкт-Петербург и Нижний Новгород

Мария Каткова

Стало известно, куда россияне будут чаще всего путешествовать в декабре и на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для бронирований "Туту.ру".

Стало известно, куда россияне поедут на Новый год на поездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

96% от всех поездок придется на перемещения по России. Средний чек составит 2 278 в один конец. Всего исследователи проанализировали данные по покупке билетом с 1 декабря по 10 января.

Как сэкономить на билетах на поезд

Больше всего билетов россияне купили на маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом и обратно. Средний чек по этому маршруту составил 3 100 рублей. Также популярным направлением стало Москва — Нижний Новгород, за билеты туда россияне отдавали 1 571 рубль. Следующим по популярности оказался маршрут из столицы в Ростов-на-Дону, стоимость в среднем составила 4 605.

Среди популярных направлений также оказались поезда из Москвы в Симферополь, Воронеж, Казань, Ярославль. Также в десятку популярных направлений вошли Краснодар — Адлер и Сочи — Краснодар.

Ранее сообщалось, что стало известно, где проведут праздники 53% россиян.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители