Стало известно, куда россияне поедут на Новый год на поездах

Стало известно, куда россияне будут чаще всего путешествовать в декабре и на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для бронирований "Туту.ру".

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96% от всех поездок придется на перемещения по России. Средний чек составит 2 278 в один конец. Всего исследователи проанализировали данные по покупке билетом с 1 декабря по 10 января.

Больше всего билетов россияне купили на маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом и обратно. Средний чек по этому маршруту составил 3 100 рублей. Также популярным направлением стало Москва — Нижний Новгород, за билеты туда россияне отдавали 1 571 рубль. Следующим по популярности оказался маршрут из столицы в Ростов-на-Дону, стоимость в среднем составила 4 605.