Стало известно, куда россияне поедут на Новый год на поездах

Стало известно, куда россияне будут чаще всего путешествовать в декабре и на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для бронирований "Туту.ру".
96% от всех поездок придется на перемещения по России. Средний чек составит 2 278 в один конец. Всего исследователи проанализировали данные по покупке билетом с 1 декабря по 10 января.
Больше всего билетов россияне купили на маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом и обратно. Средний чек по этому маршруту составил 3 100 рублей. Также популярным направлением стало Москва — Нижний Новгород, за билеты туда россияне отдавали 1 571 рубль. Следующим по популярности оказался маршрут из столицы в Ростов-на-Дону, стоимость в среднем составила 4 605.
Среди популярных направлений также оказались поезда из Москвы в Симферополь, Воронеж, Казань, Ярославль. Также в десятку популярных направлений вошли Краснодар — Адлер и Сочи — Краснодар.
Ранее сообщалось, что стало известно, где проведут праздники 53% россиян.