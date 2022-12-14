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42 минуты назад

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные места на рейсы в новогодние каникулы

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания «Ямал» поставила на рейсы в новогодние каникулы более вместительные самолеты. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«Ямал» ввела дополнительные места на рейсы в новогодние каникулы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На новогодние рейсы авиакомпании «Ямал» из Салехарда и Надыма появятся дополнительные билеты», – говорится в сообщении.

Перевозчик заменил самолеты на лайнеры большей вместимостью. Дополнительные месты появились на рейсах в Тюмень с 25 декабря по 6 января. Кроме того, увеличится вместимость рейсов в Москву и обратно 29 декабря и 7 января. Также дополнительные места появятся на рейсах из Надыма в тех же направлениях. Билеты появились на портале авиакомпании «Ямал».

«ФедералПресс» рассказывал ранее о том, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии аэродрома воздушной гавани Нового Уренгоя после окончания реконструкции. Дорожники обновили взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и стоянки самолетов.

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