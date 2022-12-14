«Ямал» ввела дополнительные места на рейсы в новогодние каникулы

Авиакомпания «Ямал» поставила на рейсы в новогодние каникулы более вместительные самолеты. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Перевозчик заменил самолеты на лайнеры большей вместимостью. Дополнительные месты появились на рейсах в Тюмень с 25 декабря по 6 января. Кроме того, увеличится вместимость рейсов в Москву и обратно 29 декабря и 7 января. Также дополнительные места появятся на рейсах из Надыма в тех же направлениях. Билеты появились на портале авиакомпании «Ямал».