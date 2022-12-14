Появится еще один вариант попасть в Европу с одной стыковкой

Аэропорт Будапешта объявил о еще одном важном расширении своей маршрутной сети: Air Serbia запускает регулярное сообщение с Белградом. Первый вылет должен состояться уже 13 марта 2023 года. Сербская национальная авиакомпания первоначально будет выполнять 15 рейсов в неделю, а к высоким летним месяцам увеличит частоту до 17 рейсов еженедельно.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Перевозчик обещает отличные стыковки из Будапешта через Белград с популярными туристическими направлениями, включая Испанию, Италию, Грецию, Кипр и США.

Что касается граждан России, они получат еще один удобный способ прилететь в Шенген. Прямых рейсов между городами России и Европы сегодня нет, но перелеты Москва — Белград — Москва выполняются регулярно.