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2 часа назад

У россиян появится еще одна возможность попасть в Европу с одной стыковкой

TURIZM.RU

Аэропорт Будапешта объявил о еще одном важном расширении своей маршрутной сети: Air Serbia запускает регулярное сообщение с Белградом. Первый вылет должен состояться уже 13 марта 2023 года. Сербская национальная авиакомпания первоначально будет выполнять 15 рейсов в неделю, а к высоким летним месяцам увеличит частоту до 17 рейсов еженедельно.

Появится еще один вариант попасть в Европу с одной стыковкой
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Перевозчик обещает отличные стыковки из Будапешта через Белград с популярными туристическими направлениями, включая Испанию, Италию, Грецию, Кипр и США.

Что касается граждан России, они получат еще один удобный способ прилететь в Шенген. Прямых рейсов между городами России и Европы сегодня нет, но перелеты Москва — Белград — Москва выполняются регулярно.

Аэропорт в столице Сербии обещает стать популярным стыковочным пунктом между востоком и западом с минимальной потерей времени в пути.

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