Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Власти Пекина разрешили групповой туризм

Мир24

Власти Пекина разрешили групповой туризм и смягчили антиковидные ограничения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Власти Пекина разрешили групповой туризм
Фото: Мир24Мир24

Теперь путешественники смогут бронировать номера в отелях, заказывать туры, но при этом должны носить защитные маски и измерять температуру. Гиды должны быть привиты от COVID-19 и обязаны предъявлять код здоровья до начала экскурсии.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно закупать маски и лекарства онлайн. За последние две недели такие продажи выросли более чем на 50% на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Врачи напоминают, что ношение масок не является обязательным на территории России, но позволяет защититься от коронавирусной инфекции, которая по-прежнему представляет опасность.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители