Власти Пекина разрешили групповой туризм и смягчили антиковидные ограничения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Теперь путешественники смогут бронировать номера в отелях, заказывать туры, но при этом должны носить защитные маски и измерять температуру. Гиды должны быть привиты от COVID-19 и обязаны предъявлять код здоровья до начала экскурсии.
Ранее сообщалось, что россияне начали активно закупать маски и лекарства онлайн. За последние две недели такие продажи выросли более чем на 50% на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Врачи напоминают, что ношение масок не является обязательным на территории России, но позволяет защититься от коронавирусной инфекции, которая по-прежнему представляет опасность.