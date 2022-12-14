Власти Пекина разрешили групповой туризм и смягчили антиковидные ограничения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

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Теперь путешественники смогут бронировать номера в отелях, заказывать туры, но при этом должны носить защитные маски и измерять температуру. Гиды должны быть привиты от COVID-19 и обязаны предъявлять код здоровья до начала экскурсии.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно закупать маски и лекарства онлайн. За последние две недели такие продажи выросли более чем на 50% на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.