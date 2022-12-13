«Победа» задержала рейс из-за того, что второму пилоту стало плохо

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», который должен был сегодня в 11:00 вылететь из Махачкалы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт, так как у второго пилота резко ухудшилось состояние здоровья.
Как сообщил телеграм-канал «Авиаторщина», пилот на несколько минут потерял сознание при наборе самолетом высоты. Данные FlightRadar24 это подтверждают: борт развернулся над Каспийским морем и сделал несколько кругов над берегом, после чего вернулся в аэропорт Махачкалы.
«Авиаторщина» сообщает, что пилота с высокой температурой увезли в местную инфекционную больницу. Пассажиров отправили обратно в терминал ждать, когда прилетит запасной пилот из Москвы.
В авиакомпании «Победа» TourDom.ru рассказали, что рейс DP 505 в итоге вылетел в Санкт-Петербург на семь часов позже, в 18:05 по московскому времени. Представитель перевозчика уточнил, что пилот, которому стало плохо, сейчас находится под наблюдением медицинского персонала. Рейс был выполнен резервным экипажем авиакомпании.
Между тем в телеграм-каналах задаются вопросом: как могло так получиться, что этого члена экипажа вообще допустили на рейс, почему плохое самочувствие не выявилось на предполетном контроле? Еще одна популярная тема в комментариях не имеет прямого отношения к этому полету: недавно ряд иностранных авиакомпаний обратились в ассоциацию перевозчиков IATA с просьбой разрешить включать в экипажи пассажирских лайнеров только одного пилота. История с внезапным ухудшением здоровья показывает, что идея требует детальной проработки.