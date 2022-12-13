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56 минут назад

Авиакомпания "Россия" откроет регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем

Газета.Ruиещё 1

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") открыла регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем. Об этом сообщается на сайте компании.

"Россия" откроет регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что полеты будут выполняться в аэропорт Аль-Мактум четыре раза в неделю на воздушных судах Airbus А319 с 28 декабря. Согласно сообщению авиакомпании, для пассажиров из других регионов России также сохраняется возможность улететь в Объединенные Арабские Эмираты через Сочи.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщало, что ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники. Как отметили в ассоциации, страна обогнала Турцию, которая традиционно лидировала в предыдущие годы.

В АТОР пояснили, что спрос на новогодние путешествия в Эмираты вырос на 50% по сравнению с 2021-м. Эксперты связывают повышение интереса к направлению с наличием прямых рейсов (из регионов в том числе), небольшой продолжительностью полета (всего пять часов) и комфортным климатом.

В начале декабря посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок, а также из Москвы на Пхукет.

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