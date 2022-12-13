Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
2 часа назад

Некоторые отели Крыма на дни новогодних каникул забронированы уже на 70%

Inc-News

Нынешний год выдался сложным для туристической индустрии полуострова, но перед Новым годом ситуация начала меняться в лучшую сторону. Отели Крыма получают все больше заявок на бронирование номеров в новогодние праздники.

Отели Крыма на дни новогодних каникул забронированы уже на 70%
Фото: Inc-NewsInc-News

Загрузка ряда объектов достигает 70%, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

По его словам, туриндустрию в этом году серьезно "потрепало". В связи с этим главной задачей на сегодняшний день спикер назвал подготовку к следующему туристическому сезону. Для этого в условиях полного отсутствия авиасообщения важно полноценное открытие Крымского моста.

"Если это произойдет в оговоренные сроки и будет оптимизирована система досмотра, чтобы для людей это не было слишком долго, то есть все основания планировать, что следующий сезон будет достаточно неплохим, относительно, конечно", - резюмировал Константинов.

Как сообщалось ранее, турпоток в Крым в этом году из-за закрытия аэропорта в Симферополе принял почти на 20% туристов меньше, чем годом ранее. При этом санатории полуострова осенью работали с загрузкой на 80-90%.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители