Отели Крыма на дни новогодних каникул забронированы уже на 70%

Нынешний год выдался сложным для туристической индустрии полуострова, но перед Новым годом ситуация начала меняться в лучшую сторону. Отели Крыма получают все больше заявок на бронирование номеров в новогодние праздники.

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Загрузка ряда объектов достигает 70%, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

По его словам, туриндустрию в этом году серьезно "потрепало". В связи с этим главной задачей на сегодняшний день спикер назвал подготовку к следующему туристическому сезону. Для этого в условиях полного отсутствия авиасообщения важно полноценное открытие Крымского моста.

"Если это произойдет в оговоренные сроки и будет оптимизирована система досмотра, чтобы для людей это не было слишком долго, то есть все основания планировать, что следующий сезон будет достаточно неплохим, относительно, конечно", - резюмировал Константинов.