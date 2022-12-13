Билеты в Турцию в 2022 году стали дороже в среднем в 5 раз

В этом году чаще всего бронировали авиабилеты в Сочи, Алматы, Ташкент и Анталью. Такие данные предоставил редакции TourDom.ru онлайн-сервис Biletix. Речь идет о рейсах из Москвы. В топ продаж компании также вошли Ереван, Астана, Стамбул, Белград и Санкт-Петербург.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Интересно, что средний чек по многим популярным направлениям существенно вырос, а по некоторым другим, напротив, снизился. Лидеры роста цен – Турция, Армения, Сербия, Узбекистан. Почти в 5 раз по сравнению с уровнем 2021 года увеличилась средняя стоимость перелета в Анталью – с 5700 до 27 500 тыс. руб. в одну сторону. Подскочили и тарифы на билеты в Стамбул – с 9,5 до 45 тыс. руб.

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В 3,5 раза повысился средний чек по маршруту Москва – Ереван – с 7900 в 2021-м до 20 тыс. руб. в этом году. Средняя стоимость перелета в Белград выросла до 37 тыс. руб. Пользовался популярностью и Ташкент – цена кресла поднялась с 9 до 26,5 тыс.

При этом билеты по внутренним направлениям подорожали незначительно. Улететь в Санкт-Петербург из Москвы можно было практически по ценам прошлого года. Немного вырос средний чек на маршруте в Сочи – с 3400 до 4200 руб.

А вот цены кресел на рейсах в Казахстан даже снизились, несмотря на высокий спрос. Билет в Алматы покупались в этом году в среднем за 18 900, в Астану – за 19 200 руб.

Сервис Aviasales предоставил статистику бронирований билетов с вылетами из всех российских городов. В топе зарубежных направлений оказались Турция, ОАЭ, Таиланд, Грузия и Израиль. Среди внутренних лидировали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минводы. Максимальный средний чек в компании зафиксировали по Таиланду (66 тыс. руб. за билет в обе стороны), ОАЭ (62,9 тыс. руб.), Израилю (61 тыс.).

Впрочем, серьезные корректировки в средний чек по некоторым направлениям внес период с 22 сентября по конец октября. В связи с началом частичной мобилизации и высоким спросом на перелет по отдельным маршрутам многие авиакомпании устанавливали экстрацены. Особой популярностью пользовались билеты в Турцию: через Стамбул часть пассажиров летела в другие страны.