Не знавшая о беременности туристка родила в туалете самолета

Не знавшая о беременности туристка по имени Тамара пошла в туалет в самолете и неожиданно родила ребенка. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, следовавшего из Эквадора в Испанию с пересадкой в Нидерландах в четверг, 8 декабря.

Пассажирка рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности, поэтому внезапное появление ребенка на свет стало для нее настоящим сюрпризом. «За несколько часов до приземления в Нидерландах у женщины заболел живот, и она решила сходить в туалет. К ее большому удивлению, после двух схваток у нее на руках вдруг оказался ребенок, — говорится в публикации. — Тамара понятия не имела, что беременна, и была ошеломлена этим событием».