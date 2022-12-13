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1 час назад

Не знавшая о беременности туристка неожиданно родила в туалете самолета

Lenta.ruиещё 1

Не знавшая о беременности туристка по имени Тамара пошла в туалет в самолете и неожиданно родила ребенка. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Не знавшая о беременности туристка родила в туалете самолета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, следовавшего из Эквадора в Испанию с пересадкой в Нидерландах в четверг, 8 декабря.

Пассажирка рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности, поэтому внезапное появление ребенка на свет стало для нее настоящим сюрпризом. «За несколько часов до приземления в Нидерландах у женщины заболел живот, и она решила сходить в туалет. К ее большому удивлению, после двух схваток у нее на руках вдруг оказался ребенок, — говорится в публикации. — Тамара понятия не имела, что беременна, и была ошеломлена этим событием».

После неожиданных родов новоиспеченной матери помогли два врача и медсестра из Австрии, находившиеся на борту самолета. Женщина решила назвать сына Максимилиано в честь одного из пассажиров, который был рядом с ней после родов. Когда воздушное судно приземлилось в аэропорту Схипхол, женину с ребенком встретила бригада врачей и отвезла в городскую больницу Харлема Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Сейчас мать и новорожденный младенец чувствуют себя хорошо.

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