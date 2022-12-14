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1 час назад

"Победа" откроет рейсы в Дубай с 28 января

Газета.Ruиещё 2

Авиакомпания "Победа" планирует открыть рейсы в Дубай с 28 января 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. "Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум", - указано в сообщении. Отмечается, что с 6 февраля число рейсов из "Внуково" будет увеличено до пяти в неделю, а с 21 февраля они будут выполнятся ежедневно. Ранее стало известно, что лоукостер "Победа" возобновляет рейсы в Армению с 23 декабря. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково" по маршруту Москва - Гюмри. До этого "Победа" сообщала о возобновлении рейсов в Стамбул, Аланию и Анталию. Рейсы также будут выполняться из московского аэропорта "Внуково".

"Победа" откроет рейсы в Дубай с 28 января
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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