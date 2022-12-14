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7 минут назад

Перечислены популярные у россиян направления для путешествий в зимние каникулы

Мослентаиещё 1

Популярные направления для путешествий в зимние каникулы перечислили россияне в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

Перечислены популярные направления для путешествий в зимние каникулы
Фото: МослентаМослента

«Среди самых желанных мест для поездки на новогодние каникулы лидируют Москва и Санкт-Петербург. Погулять по заснеженным столицам хотели бы по 16 процентов респондентов из числа мечтающих провести январский отдых вне дома, которых оказалось 48 процентов», — следует из результатов опроса.

За Сочи, которое расположилось на третьем месте в рейтинге, проголосовал каждый десятый россиянин. По четыре процента респондентов захотели отправиться в Карелию и на Байкал. Также в десятку популярных туристических направлений в новогодние праздники вошли Алтайский край, Московская область, Крым, Владивосток и Великий Устюг — за них проголосовали по два процента опрошенных.

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