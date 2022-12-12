Эксперты рассказали, куда чаще всего летали россияне в 2022 году

Аналитики сервиса по покупке билетов "Туту.ру" рассказали, что чаще всего в 2022 году отечественные туристы летали по направлению Москва — Сочи. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Средняя стоимость авиабилетов по данному направлению составила 12 645 рублей в обе стороны. По направлению Москва — Сочи было куплено 6,6 процента авиабилетов. В прошлом году россияне чаще всего ездили из столицы в Симферополь и обратно.

Примерно шесть процентов билетов — это билеты на рейс Москва— Санкт-Петербург. В среднем россияне тратили 5504 рубля на поездку туда и обратно.

Также в рейтинг трех самых популярных вошло направление Москва — Минеральные Воды. Стоимость билета в обе стороны составила в среднем 9960 рублей.

Кроме того, отечественные туристы в 2022 году часто ездили в Калининград, Махачкалу, Екатеринбург, Уфу, Казань и Самару.