Заблудившийся турист выжил благодаря банке соуса сальса

Турист в США заблудился и две недели выживал в лесу, пока его не нашли. Из провизии у него было только полбанки соуса сальса, рассказывается на сайте Backpacker.

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На мужчину случайно наткнулась пара других туристов, отдыхавших в пятницу после Дня благодарения на Большом Медвежьем озере. Они услышали в чаще крик о помощи и смогли отыскать потерявшегося туриста. Мужчина был истощен и травмирован, с распухшими и воспаленными от ходьбы и холода ногами.