Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
3 минуты назад

Заблудившийся турист выжил благодаря банке соуса сальса

Москва меняется

Турист в США заблудился и две недели выживал в лесу, пока его не нашли. Из провизии у него было только полбанки соуса сальса, рассказывается на сайте Backpacker.

Заблудившийся турист выжил благодаря банке соуса сальса
Фото: pxhere.compxhere.com

На мужчину случайно наткнулась пара других туристов, отдыхавших в пятницу после Дня благодарения на Большом Медвежьем озере. Они услышали в чаще крик о помощи и смогли отыскать потерявшегося туриста. Мужчина был истощен и травмирован, с распухшими и воспаленными от ходьбы и холода ногами.

Он рассказал, что все это время из еды у него было только полбанки томатного соуса. Нашедшие мужчину туристы вызвали спасателей, его вскоре эвакуировали на вертолете.

Сообщение Заблудившийся турист выжил благодаря банке соуса сальса появились сначала на Москва Меняется.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители