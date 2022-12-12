Турист в США заблудился и две недели выживал в лесу, пока его не нашли. Из провизии у него было только полбанки соуса сальса, рассказывается на сайте Backpacker.
На мужчину случайно наткнулась пара других туристов, отдыхавших в пятницу после Дня благодарения на Большом Медвежьем озере. Они услышали в чаще крик о помощи и смогли отыскать потерявшегося туриста. Мужчина был истощен и травмирован, с распухшими и воспаленными от ходьбы и холода ногами.
Он рассказал, что все это время из еды у него было только полбанки томатного соуса. Нашедшие мужчину туристы вызвали спасателей, его вскоре эвакуировали на вертолете.
Сообщение Заблудившийся турист выжил благодаря банке соуса сальса появились сначала на Москва Меняется.