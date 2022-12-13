Потенциальные туристы объяснили, почему останутся дома

Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет и Беларусь в порядке убывания вошли в рейтинг наиболее популярных у российских туристов стран для поездок в новогодние праздники. Таковы результаты опроса, который провел на своем сайте сервис бронирования путешествий OneTwoTrip.

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Согласно данным этого исследования, за рубеж во время каникул готовы поехать всего 8% респондентов, причем для половины из них ключевым фактором при принятии решения предсказуемо стала возможность пляжного отдыха в той стране, куда они едут. Горнолыжные курорты привлекательны для 8% отдыхающих за границей, еще 6% предпочитают направления с интересной экскурсионной программой. При этом почти 10% выбрали бы страны, для посещения которых не нужна шенгенская виза, и почти 7% – страны, где отсутствуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

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В число наиболее популярных для посещения в новогодние праздники российских городов (также в порядке убывания) ожидаемо вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, также в топ-5 списка попали Казань и Тюмень. В целом в путешествие по стране готовы отправиться чуть более 12% опрошенных.

Что касается других вариантов отдыха в праздники, то почти 5% респондентов намерены уехать на природу. Большая же часть пользователей туристического сервиса – около 54% – планирует остаться дома.

Похожее исследование проводил на минувшей неделе телеграм-канал «Крыша ТурДома». В опросе приняли участие … пользователей. Из них дома в Новый год планировали остаться 45% участников опроса. В общей сложности 12% респондентов намерены уехать за границу и еще столько же пока не определились с планами. Провести праздники за городом хотели 11% опрошенных, а вот отправиться в путешествие по России – только 5%.

В комментариях наши подписчики приводят традиционные доводы, почему они остаются на Новый год дома: многие считают этот праздник домашним, а кто-то и работает. Специфика именно этого года – потенциальных туристов отталкивают еще и сложности с выездом и значительно возросшие после пандемии расходы на путешествия.