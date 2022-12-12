Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
39 минут назад

В Псковской области разработают новый туристический маршрут

Lenta.ru

Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» будет разработан к празднованию 700-летия города Гдова. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

В Псковской области разработают новый туристический маршрут
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, к празднованию 700-летия города будут созданы три мурала, эскизы которых вдохновлены повестью Александра Грина «Алые паруса». При этом прототипом главной героини была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин. Именно ее образ был воплощен и в эскизах к муралам Петербургского художника Сергея Руднева, который сейчас живет в Пскове.

Наносить муралы на стены зданий будут 12 декабря. К концу года жители уже смогут полюбоваться красочными картинами.

Муралы появятся на трансформаторной будке на улице Карла Маркса, 2, а также на домах, расположенных по адресам Карла Маркса, 6а и Карла Маркса, 32.

Новости путешествий,Сергей Руднев,Ольга Тимофеева,Александр Грин,Карл Маркс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители