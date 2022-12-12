В Псковской области разработают новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» будет разработан к празднованию 700-летия города Гдова. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, к празднованию 700-летия города будут созданы три мурала, эскизы которых вдохновлены повестью Александра Грина «Алые паруса». При этом прототипом главной героини была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин. Именно ее образ был воплощен и в эскизах к муралам Петербургского художника Сергея Руднева, который сейчас живет в Пскове.

Наносить муралы на стены зданий будут 12 декабря. К концу года жители уже смогут полюбоваться красочными картинами.