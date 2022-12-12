Сильный снегопад полностью парализовал работу аэропорта Калининграда

"Аэропорт "Храброво" сегодня работает в сложных метеоусловиях, идет сильный снег. Из-за этого ограничен прием и отправка воздушных судов. Взлётно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого коэффициента сцепления и осуществления безопасной посадки воздушных судов. Процесс подготовки ВПП требует определённого времени", - говорится в сообщении авиаузла.