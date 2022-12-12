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16 минут назад

Сильный снегопад полностью парализовал работу аэропорта Калининграда

Inc-News

Обрушившийся на Калининградскую область сильный снегопад полностью парализовал работу местного аэропорта "Храброво". Это привело к задержанию прилетов и вылетов нескольких рейсов.

Сильный снегопад полностью парализовал работу аэропорта Калининграда
Фото: Inc-NewsInc-News

По данным онлайн-табло аэропорта, вовремя не смогли совершить посадку в Калининграде самолеты из Москвы, Петербурга и Минска. Они были отправлены в петербургский аэропорт "Пулково".

"Аэропорт "Храброво" сегодня работает в сложных метеоусловиях, идет сильный снег. Из-за этого ограничен прием и отправка воздушных судов. Взлётно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого коэффициента сцепления и осуществления безопасной посадки воздушных судов. Процесс подготовки ВПП требует определённого времени", - говорится в сообщении авиаузла.

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