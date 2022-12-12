Аэропорт не принял: туристы ощутили последствия непогоды в Казани

С редакцией TourDom.ru связались представители турагентства, чьи туристы вчера должны были прилететь из Антальи в Казань рейсом TK 3984 (его выполняла Anadolu Jet, «дочка» Turkish Airlines). Но плохая погода сыграла свою роль: самолет не смог приземлиться в аэропорту имени Тукая и отправился в Самару. После 2 часов ожидания борт вновь полетел в Казань, но и эта попытка не увенчалась успехом. Как итог – самолет доставил пассажиров в Москву. Там путешественников заселили в отель. Правда, сегодня, по словам турагента, выяснилось, что из столицы туристам придется добираться до Татарстана своим ходом. Об этом им сообщили представители авиакомпании.

Фото: TourDom TourDom

«Часть путешественников оставляла верхнюю одежду в казанском аэропорту, чтобы при прилете можно было утеплиться, поэтому такие изменения в маршруте для них стали критическими», – рассказала собеседница. Она добавила, что некоторые туристы решили добираться до Казани из Москвы самолетом, другие – купили билеты на поезд.

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В одной из туроператорских компаний редакции подтвердили, что с рейсом TK 3984 возникли проблемы. Правда, почему представители авиакомпании рекомендуют пассажирам самостоятельно добираться до Казани – пока неясно. В ситуации пообещали разобраться.

По словам юриста Игоря Косицына, в данном случае город вылета и прилета как часть маршрута путешествия – это существенное условие договора реализации турпродукта в соответствии со статьей 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», поэтому туристов должны доставить в населенный пункт, который указан в договоре. Если рейс в составе турпродукта чартерный, то с вопросами нужно обращаться к туроператору, так как авиаперелет входит в состав турпродукта. В данном случае он имеет все признаки чартерного (во-первых, он имеет четырехзначную нумерацию, характерную для чартеров, во-вторых, там билеты приобретаются по блочному принципу). Таким образом, требование возмещения убытков, связанных с приобретением дополнительных билетов из Москвы в Казань, следует направить туроператору.