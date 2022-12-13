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23 минуты назад

Власти Гонконга упростили правила въезда для туристов

Национальная Служба Новостейиещё 2

Власти Гонконга объявили об отмене трёхдневного запрета на посещение общественных мест для туристов, сообщает РИА Новости.

Власти Гонконга упростили правила въезда для туристов
Фото: nsn.fmnsn.fm

По словам главы местной администрации Джона Ли, с 14 декабря путешественникам с отрицательным результатом теста на коронавирус больше не будет присваиваться «оранжевый код здоровья».

«Решение основано на последних данных... Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования», — указал он.

Таким образом, туристы, при наличии соответствующего QR-кода, смогут посещать музеи, храмы, кафе и бары сразу по прибытии в Гонконг.

Новости путешествий,Джон Ли,
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