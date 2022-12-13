Власти Гонконга упростили правила въезда для туристов

Власти Гонконга объявили об отмене трёхдневного запрета на посещение общественных мест для туристов, сообщает РИА Новости.

По словам главы местной администрации Джона Ли, с 14 декабря путешественникам с отрицательным результатом теста на коронавирус больше не будет присваиваться «оранжевый код здоровья».