Власти Гонконга упростили правила въезда для туристов

Власти Гонконга объявили об отмене трёхдневного запрета на посещение общественных мест для туристов, сообщает РИА Новости.
По словам главы местной администрации Джона Ли, с 14 декабря путешественникам с отрицательным результатом теста на коронавирус больше не будет присваиваться «оранжевый код здоровья».
«Решение основано на последних данных... Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования», — указал он.
Таким образом, туристы, при наличии соответствующего QR-кода, смогут посещать музеи, храмы, кафе и бары сразу по прибытии в Гонконг.